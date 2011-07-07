Британский эксперт: возникает вопрос, сколько нужно газа?

Предсказать спрос на газ в ЕС в среднесрочной перспективе практически невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор отдела газовых исследований Оксфордского института энергетических исследований Джонатан СТЕРН.

«Когда возникает вопрос о том, что будет со спросом на газ, скажем, в 2030 году, то это предсказать практически невозможно», - сказал Дж.СТЕРН.

Он отметил, что все исследовательские организации, которые прогнозировали спрос на газ в Европе последние 20 лет, делали это некорректно.

По его словам, в начале 2000-х годов большинство экспертов были оптимистично настроены относительно спроса на газ и предполагали, что потребление будет увеличиваться. Однако вследствие международного финансового кризиса стали преобладать негативные прогнозы. Сейчас прогнозы снова позитивные из-за выхода из кризиса и решения о закрытии АЭС в ряде стран Европы, добавил он.

Дж.СТЕРН также отметил, что из 35 стран Европы 7 стран – Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Франция, Испания - потребляют 80% газа в Европе. По его словам, именно потребление в этих странах дает картину спроса в Европе.

Эксперт отметил, что в Германии, Великобритании и Нидерландах спрос уже восстановился, а в Испании и Италии это не происходит.

Дж.СТЕРН считает, что говорить о спросе на газ в Европе можно, только если точно знать какой рост ВВП будет в самых больших экономиках ЕС.