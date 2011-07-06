Россия согласна подготовить украинских военных

Украина примет участие в оперативно-стратегических учениях «Центр» на территории России одной ротой.

Об этом журналистам в Сочи сегодня сообщил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, передает РИА «Новости».

«Еще на встрече в Минске мы договорились с министром обороны РФ, что Украина примет участие в этих учениях количеством до одной роты личного состава», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Глава украинского оборонного ведомства принял участие в 60-м заседании Совета министров обороны государств СНГ в Сочи. Перед началом заседания у него состоялась встреча с российским коллегой Анатолием СЕРДЮКОВЫМ.

Российский министр подчеркнул, что на этой встрече обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества, обеспечение Черноморского флота, а также социальные вопросы, связанные с развитием города Севастополя.

А.СЕРДЮКОВ также сообщил, что Россия готова взять на себя обязательства в подготовке военнослужащих украинской армии.