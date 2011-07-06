НАТО, Китай и Таиланд угрожают интересам России в Арктике

Экономическим интересам России в Арктике в последнее время все чаще угрожают страны НАТО и ряд восточноазиатских государств, заявил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий.

"В настоящее время в Арктике концентрируется широкий спектр вызовов и угроз, которые могут негативно влиять на состояние экономических интересов РФ", - цитирует РИА Новости выступление адмирала на заседании морской коллегии при правительстве РФ.

"В последнее время мы получаем подтверждения, что Североатлантический альянс обозначил Арктику зоной своих интересов", - сообщил главком. По его словам, действия этих стран приобретают "системный, коалиционный характер".

Он также сообщил, что в Арктике "активизировалась деятельность ряда восточноазиатских государств". Среди них Высоцкий назвал Китай, Японию, Корею и такие "всем известные арктические страны", как Малайзия и Таиланд.