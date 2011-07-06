Польша подтвердила поломку самолета, который вез высоких чиновников в Киев

Польские власти подтвердили неисправность польского правительственного самолета, который в понедельник, 4 июля, вез делегацию высокопоставленных должностных лиц из канцелярии Президента Польши на переговоры в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе руководства Воздушных сил Польши.

«4 июля экипаж самолета Як-40, который выполнял полет из Варшавы в Киев, выявил после старта из аэродрома Шопена технический дефект, связанный с герметизацией кабины», - отмечено в сообщении.

В связи с этим, в соответствии с принятыми процедурами, пилоты вернулись и посадили самолет в Варшаве.

В пресс-службе отметили, что посадка произошла без проблем и делегация отправилась в Киев другим самолетом.

Представители пресс-службы руководства Воздушных сил и канцелярии Президента Польши отказались предоставить дополнительную информацию об инциденте.

На борту самолета в числе польских високих должностных лиц находился глава президентской канцелярии Яцек МИХАЛОВСКИЙ.

Польские медиа отмечают, что о поломке самолета первым публично сказал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, который встречал польскую делегацию на переговорах в Киеве.

«Украинская сторона была обеспокоена информацией о поломке самолета и обрадовалась, когда узнала, что польские друзья счастливо приземлились в Киеве», - сказал С.ЛЁВОЧКИН, которого цитировал веб-сайт «Комсомольской правды в Украине».

Как сообщили УНИАН в аэропорту «Борисполь», самолет с польской делегацией должен был прилететь в аэропорт в 10.05, но он не был осуществлен. Диспетчерам «Борисполя» сообщили, что рейс не будет выполнен из-за замена воздушного судна.