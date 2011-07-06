Отто фон Габсбурга похоронят в Вене, его сердце - в Будапеште

Сына последнего правящего императора Австро-Венгрии Отто фон Габсбурга, который скончался 4 июля, похоронят в Вене 16 июля, а его сердце - в Будапеште 17 июля.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском фонде короля Юрия, ссылаясь на пресс-службу Фонда Габсбургов, траурные мероприятия по старшему сыну последнего правящего императора Австро-Венгрии Карла фон Габсбурга доктору Отто фон Габсбургом состоятся в Германии, Австрии и Венгрии 9-17 июля 2011 года.

Со вторника, 5 июля, до субботы, 9 июля, гроб с телом Отто фон Габсбурга установлен в церкви святого Ульриха в Пёкинге (Германия). Здесь продолжается постоянный молебен по умершему. Церковь открыта также и ночью.

В понедельник, 11 июля, состоится реквием в церкви святого Каетана, Мюнхен, Германия. Сразу после реквиема в Мюнхене начнется молебен и прощание Баварских Горных Стрельцов и Тирольских Стрельцов на площади Одеонсплац.

Во вторник, 12 июля, гробы доктора Отто фон Габсбурга и Регины фон Габсбург будут установлены в паломнической базилике Марияцель (Штаермарк, Австрия). Здесь 13 июля состоится реквием по умершим.

В четверг-пятницу, 14-15 июля, гробы доктора Отто фон Габсбурга и Регины фон Габсбург будут установлены в церкви Капуцинов (Ноер Маркт, Вена).

В субботу, 16 июля, в 15:00 начнется реквием в Соборе святого Штефана в Вене, который отслужит Его Светлость Кардинал Доктор Кристоф ШЁНБОРН. Сразу после реквиема состоится траурное шествие по центру Вены. После которого доктор Отто фон Габсбурга и Регина фон Габсбург будут похоронены в Склепе Капуцинов - императорском склепе династии Габсбургов.

В воскресенье, 17 июля, состоится реквием в Будапеште. В Венгрии похоронят сердце доктора Отто фон Габсбурга в Монастыре Бенедиктинецов (Паннонхальма).

Как сообщал УНИАН, доктор Отто фон Габсбург скончался 4 июля в возрасте 98 лет. Это произошло в его доме в Пекинге на Штарнбергском Озере (Бавария, Германия).

Отто фон Габсбург был долгосрочным депутатом Европарламента и почетным президентом Международной Паневропейской Унии. С 1979 по 1999 он представлял в Европейском Парламенте Христианско-социалистический Союз. Доктор Отто фон Габсбург занимался прежде всего вопросами внешней политики. Во время визита в Украину по представлению Министерства иностранных дел Украины награжден орденом Ярослава Мудрого.

Отто фон Габсбург был женат на принцессе Регине фон Саксен-Майнинген, которая скончалась в феврале 2010 года.