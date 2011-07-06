Moody's снизило рейтинг Португалии до «мусорного»

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии сразу на четыре ступени - с "Ваа1" до "Ва2", доведя его до "мусорного" (junk, ниже "BBB-").

Об этом сообщает Reuters. Прогноз по рейтингу - "негативный", что означает его возможное понижение и в дальнейшем.

По мнению аналитиков Moody's, пересмотр рейтинга Португалии объясняется растущим риском повторного обращения страны за финансовой помощью для спасения от долгового кризиса по примеру Греции. Об этом пишет Bloomberg. Кроме того, в рейтинговом агентстве опасаются, что Португалии не удастся сократить дефицит бюджета в соответствии с требованиями ЕС.

Португалия стала третьей страной еврозоны после Греции и Ирландии, которая была вынуждена обратиться за стабилизационным кредитом к властям Евросоюза и Международному валютному фонду, напоминает Лента.ру. В мае текущего года португальское правительство договорилось о получении трехлетнего кредита на 78 миллиардов евро с ЕС и МВФ.

Решение Moody's оказало негативное влияние на европейский фондовый рынок. Основные биржевые индексы Европы в начале торгов 6 июля упали в среднем на 0,5 процента.

В начале мая стало известно, что прокуратура Португалии начала расследование в отношении рейтинговых агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings, которым, как считают местные экономисты, могло быть выгодно снижение рейтингов Португалии. В результате понижения рейтингов Португалии ей стало труднее получать заемные средства на внешнем рынке, и страна понесла значительные убытки. О каких-либо результатах расследования пока не сообщалось.