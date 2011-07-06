ГУАМ развивает сотрудничество с Японией

В Секретариате ГУАМ в Киеве в режиме видеоконференции состоялось 10-е заседание Рабочей группы ГУАМ по туризму, в котором приняли участие представители туристических администраций, туристических компаний, министерств иностранных дел, посольств государств-членов ГУАМ и Секретариата ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, участники заседания обсудили подготовку к проведению информационного тура для заинтересованных представителей японских туристических агентств (18-29 июля 2011 года), а также основные вопросы проведения пресс-тура для представителей японских средств массовой информации.

Кроме того, делегации заслушали информацию по подготовке к участию в выставке JATA World Travel Fair 2011, которая пройдет в Токио с 28 сентября по 1 октября этого года.

Очередное заседание Рабочей группы ГУАМ по туризму стороны договорились провести в сентябре.