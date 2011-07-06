Глава МВФ получит более $550 тысяч и пройдет инструктаж по этике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард будет получать заработную плату в размере 467 тысяч 940 долларов в год, говорится в трудовом договоре, который фонд заключил с новым главой.

"Ваша зарплата директора-распорядителя составит 467 тысяч 940 долларов в год. Согласно законодательству, заработная плата будет облагаться подоходным налогом (ставка подоходного налога в США для зарплаты Лагард составит 35%)", - говорится в опубликованном на сайте МВФ документе.

Также Лагард будет получать более 80 тысяч долларов в год в качестве компенсации представительских и бытовых расходов. Эти выплаты также облагаются подоходным налогом в 35%.

"Вы также будете получать денежное пособие общей суммой 83 тысячи 760 долларов ежегодно. Оно будет выделяться ежемесячно для поддержания уровня жизни директора-распорядителя и обеспечения представительских расходов и не требует от вас какой-либо отчетности и обоснований по расходованию. Дополнительно вам будут возмещаться разумные представительские траты, связанные с деятельностью фонда", - отмечается в документе.

Фонд обещает своему руководителю ежегодную индексацию заработной платы и компенсации представительских расходов в соответствии с изменением индекса потребительских цен в Вашингтоне, где расположен главный офис МВФ.

Согласно положениям договора, главе МВФ запрещается принимать подарки и денежные суммы от представителей правительств любых стран. Лагард не сможет принимать и государственные награды без санкции на это совета директоров.

"Вы можете состоять в какой-либо партии и делать пожертвования в адрес партии или частного кандидата, но вам запрещено участвовать и появляться на любых партийных мероприятиях и митингах, а также становиться лидером в любой политической партии и участвовать в любой форме партийной политической активности, так как это не совместимо с занимаемой должностью директора-распорядителя МВФ", - цитирует РИА "Новости".

Отдельный пункт документа посвящен вопросам этики. Договор обязывает главу МВФ соблюдать "высочайшие стандарты этики".

"Вы должны стараться избегать даже неуместности высказываний и поведения. На посту главы МВФ вы должны проявлять исключительную лояльность фонду и избегать любого конфликта интересов. Вы должны соблюдать все стандарты поведения сотрудников фонда и участвовать в программе обучения правилам этики, которую проводит советник по этическим вопросам фонда", - отмечается в договоре.