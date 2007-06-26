Палестина просит Израиль перебросить надёжные войска из Иордании

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас обратился к израильским властям с просьбой допустить на Западный берег реки Иордан палестинские вооруженные формирования, в настоящее время базирующиеся на территории Иордании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Рейтер .

"Палестинская сторона вчера обратилась к нам с просьбой перебросить "бригаду Бадр" из Иордании на Западный берег реки Иордан. Это обсуждается, и решение скоро будет принято", - сказал агентству представитель израильского правительства.

"Бригада Бадр", которая дислоцируется в Иордании, - крупное палестинское военизированное формирование, поддерживающее Аббаса. Причина, по которой палестинский лидер обратился к израильскому руководству с просьбой перебросить бригаду, состоит в необходимости усилить лояльные Аббасу формирования движения ФАТХ на Западном берегу реки Иордан.

В понедельник в Шарм аш-Шейхе состоялся саммит, в котором участвовали палестинский лидер Махмуд Аббас, премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, президент Египта Хосни Мубарак и король Иордании Абдалла Второй. В ходе встречи Израиль пообещал оказать содействие ПНА в урегулировании межпалестинского конфликта. Израиль также подтвердил, что не намерен контактировать с движением ХАМАС, которое считает "террористическим".

Сейчас сектор Газа контролирует палестинское движение ХАМАС, разгромившее все силы, подконтрольные главе ПНА и возглавляемому им движению ФАТХ. В то же время, Западный берег Иордана остается подконтрольным главе ПНА и новому правительству во главе с премьер-министром Салямом Фаядом.

Лидеры ХАМАС отказываются признавать решение Аббаса о формировании нового кабинета министров и предлагают возобновить межпалестинский диалог и сформировать коалиционное правительство. Однако Аббас заявил, что исключает возможность возобновления диалога с "организаторами переворота" от движения ХАМАС и призвал их сложить оружие и извиниться перед палестинским народом.

С начала месяца в межпалестинских столкновениях в секторе Газа погибли 115 человек, сотни получили ранения.