Африканский союз отказался признать ордер на арест Каддафи

Африканский союз не признает ордер на арест ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ, выданный Международным уголовным судом.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse, об этом говорится в обнародованном 1 июля совместном заявлении участников саммита стран-членов Африканского союза, проходящем в Экваториальной Гвинее.

Ордер на арест М.КАДДАФИ "серьезно затруднит" усилия по мирному урегулированию ситуации в Ливии, говорится в документе. Участники саммита, сообщается в совместном заявлении, пришли к выводу, что "страны-члены Африканского союза не будут исполнять ордер на арест" ливийского лидера.

Как сообщалось ранее, ордер на арест М.КАДДАФИ, его сына Сейфа аль-Ислама КАДДАФИ, а также начальника ливийской разведки Абдуллы Аль-САНУСИ был выдан 27 июня. Ливийского лидера суд обвинил в применении оружия против участников антиправительственных демонстраций, а его сына и начальника разведки - в отдаче распоряжений, повлекших за собой гибель гражданских лиц.

Африканский союз объединяет большинство стран континента. Его членами являются 53 государства. В апреле 2011 года Африканский союз предложил план мирного урегулирования ситуации в Ливии, реализовать который пока не удалось.