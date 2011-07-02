В Голландии поддерживают курс Украины

В Вильнюсе состоялась встреча министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с министром иностранных дел Нидерландов Ури РОЗЕНТАЛЕМ, на которой стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики МИД Украины, в частности, главы внешнеполитических ведомств говорили о путях углубления взаимодействия в торгово-инвестиционной сфере.

«Особое внимание было уделено важности поддержки Нидерландами курса Украины на европейскую интеграцию, прежде всего, с целью успешного завершения переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. В этой связи министры также коснулись перспектив введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины », - говорится в сообщении департамента.