Итальянский дипломат стал новым генсеком ОБСЕ

Глава Миссии ООН в Косово, итальянский дипломат Ламберто ДЗАННЬЕР единогласно утвержден новым генеральным секретарем ОБСЕ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Л.ДЗАННЬЕР вступит в новую должность 1 июля. Он сменит на этом посту француза Марка Перрена де БРИШАМБО.

Срок его полномочий составит три года. По неофициальным данным, генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН согласился досрочно освободить итальянца от обязанностей главы Миссии ООН в Косово.

Новый генеральный секретарь ОБСЕ свою дипломатическую карьеру начал в конце 70-х годов в качестве сотрудника Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 80-х годах работал в итальянском посольстве в Австрии, в 90-х возглавлял отдел по вопросам разоружения в Генеральном секретариате НАТО в Брюсселе, а с 2002 по 2006 год руководил в Вене Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов. С 2008 года он был главой Миссии ООН в Косово.