Гаагский суд выдал ордер на арест Каддафи и его сына

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Муаммара Каддафи, сообщает Reuters.

Ранее прокурор МУС призывал судей санкционировать арест Каддафи и двух его приближенных по обвинению в военных преступлениях. Речь шла о сыне полковника Сейфе аль-Исламе Каддафи, а также о начальнике ливийской разведки Абдуллае аль-Сануси. Ордеры на их арест были подписаны одновременно с ордером на арест Муаммара Каддафи.

Каддафи обвиняется в применении вооруженных сил против участников антиправительственных демонстраций, которые начались в Ливии в феврале 2011 года. Как утверждают прокуроры, по приказу полковника наносились удары по жилым кварталам, а также по участникам похоронных процессий и по людям направлявшимся в мечети или покидающим богослужения.

По версии обвинения, сын и начальник разведки Каддафи несут ответственность за приказы и распоряжения, которые привели к гибели гражданских лиц в ходе вооруженного противостояния с повстанцами.

В Триполи, напоминает Лента.ру, еще раньше заявляли, что юрисдикция Гаагского суда на Ливию не распространяется, поскольку страна не подписывала устав МУС. Кроме того, официальные ливийские власти отмечали, что расследования МУС проводились только на территории, контролируемой повстанцами, и поэтому не являются объективными.