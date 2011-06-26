На Камчатке извергается вулкан Шивелуч, из кратера зафиксированы мощные выбросы пепла на высоту до 7500 метров.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на камчатский филиал Российской академии наук, пепловые облака плывут на северо-запад, они замечены в сотне километров от горы.

Шивелуч обстреливал атмосферу пепловыми залпами всю прошедшую неделю. В предстоящую неделю, по мнению вулканологов, в любое время возможны пепловые выбросы на высоту более 10 км над уровнем моря. Аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов самолетов по международным и местным авиалиниям.

Извержение Шивелуча привело к росту лавового купола. Вместе с тем, официальная высота вулкана 3283 метра. Возраст Шивелуча 60-70 тыс. лет. Нижние склоны горы до высоты 750 метров покрыты лесами каменной березы и кустарниковыми зарослями кедрового стланика, выше находятся луга, ближе к вершине - лишенная растительности лавово-пепловая поверхность.