В Польше облегчили судьбу нелегалов

Польское правительство утвердило законопроекты, которые дают возможность легализовать свой статус иностранцам, которые нелегально находятся в Польше, и облегчил правила выдачи разрешения на пребывание для них в рамках легализации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба правительства.

«Планируется отказаться в соответствии с ними от дополнительных требований, которые касаются жилья, возможности выполнения работы и наличия необходимых средств на содержание», - отметила пресс-служба.

Правительство, в соответствии с принятыми законопроектами, планирует выдавать нелегалам разрешения на легальное пребывание сразу на 2 года, а не на год, как это имело место во время предыдущих легализационных акций в 2003 и 2007 годах.

Иностранец также на протяжении двух лет сможет работать в Польше без получения официального разрешения на работу, а только по договору о труде.

Пресс-служба отметила, что утвержденные законопроекты, которые должен еще принять Сейм, также упростили предоставление помощи иностранцам, которые попросили политического убежища у Польши и предоставление гражданам других государств социальной помощи.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году группа украинок инициировала акцию за легализацию нелегальных мигрантов, призвав польские власти либерализовать условия для получения легального права пребывания в Польше для нелегалов.

По данным экспертов, из-за жестких условий двух предыдущий легализационных акций ими воспользовались меньше 4 тысяч человек из примерно от 50 до 500 тысяч нелегалов, которые могут находиться на польской территории.

МВД Польши оценивает реальное количество нелегалов в приблизительно 50 тысяч, отмечая, что большую часть из них занимают не украинцы, а граждане других государств, которым сложнее получить польскую визу: в первую очередь, армяне и вьетнамцы.

В 38-миллионной Польше право легального пребывания имеют около 100 тысяч иностранцев, треть из которых граждане Украины.