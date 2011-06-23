Тела двух погибших в авиакатастрофе украинцев привезли в Харьков
17:15, 23 июня 2011Мир
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Самолет упал в Карелии
Тела двух погибших в авиакатастрофе в Карелии украинцев сегодня доставлены в Украину.
Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.
«Сегодня доставлены тела погибших украинцев из Петрозаводска в Харьков», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, который следовал по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 45 человек, 8 пострадали.
Официально подтверждена гибель в авиакатастрофе неподалёку Петрозаводска двух граждан Украины: Онищенко Кристины Анатолиевны (1989 г.р.) и Симовяна Ваграма Саркисовича (1975 г.р.).
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