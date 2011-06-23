Двигатели разбившего в Карелии Ту-134 работали до столкновения с землей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

«Предварительный анализ показал, что двигатели воздушного судна работали до его столкновения с землей, какой-либо информации от экипажа и по записям параметрического самописца об отказах или неисправностях систем самолета не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

В МАК продолжаются работы по анализу параметрической и звуковой информации, зарегистрированной бортовыми самописцами. Звуковая информация значительно зашумлена и имеется большое количество мест, требующих восстановления, отмечают в ведомстве.

По информации главного управления МЧС в Карелии, на данный момент опознаны 43 из 45 погибших. Из них 35 человек - жители других регионов России и иностранцы. Тела всех погибших в авиакатастрофе под Петрозаводском, проживавших за пределами Карелии, в четверг вечером будут отправлены самолетом МЧС в Москву.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следовавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 45 человек, 7 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.