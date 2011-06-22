Минюст России отказал в регистрации оппозиционной партии

Министерство юстиции РФ отказало в регистрации оппозиционной Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста РФ, установлено, что устав партии содержит положения, противоречащие Закону о политических партиях, иным федеральным законам. В частности, в нарушение статьи 24 Закона о политических партиях уставом не предусмотрена ротация руководителей коллегиального постоянно действующего руководящего органа. В уставе имеются и иные противоречия федеральным законам.

Также установлено, что информация, содержащаяся в представленных для государственной регистрации партии документах, не соответствует требованиям статьи 23 Закона о политических партиях. В соответствии с данной статьей, членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, состоящие на учете в региональном отделении политической партии по месту постоянного или преимущественного проживания.

Вместе с тем, говорится в сообщении, путем выборочной проверки сведений установлено, что в документах партии содержатся сведения о гражданах, умерших до проведения учредительного съезда партии 13 декабря 2010 г., а также сведения о несовершеннолетних и сведения о гражданах, не значащихся зарегистрированными по указанному месту постоянного или преимущественного проживания в субъекте Российской Федерации.

Также, как утверждают в Минюсте, в территориальные органы ведомства поступают собственноручно написанные заявления граждан, отрицающих членство в Партии народной свободы или участие в общем собрании. В ряде субъектов РФ установлено, что собрания региональных отделений по адресам, указанным в представленных протоколах, не проводились.

«В связи с вышеизложенным Минюстом России принято решение об отказе в государственной регистрации создания политической партии. Отказ в государственной регистрации не является препятствием для повторного представления документов для государственной регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сопредседателями Партии народной свободы являются Михаил КАСЬЯНОВ, Владимир МИЛОВ, Борис НЕМЦОВ и Владимир РЫЖКОВ. Учредительный съезд партии прошел 13 декабря 2010 г. в Москве. На момент подачи документов в Минюст членами Партии народной свободы являлось 46 тыс. 148 человек.

Ранее Б.НЕМЦОВ заявлял, что недопуск оппозиционных партий к выборам в Государственную думу РФ приведет к нелегитимности этих выборов.

«Решение о регистрации принимается совсем не в Минюсте, а в другом месте. Нерегистрация нашей партии будет означать нелегитимность выборов. Выборы без оппозиции - это фарс, выборы без оппозиции - это комедия и имитация», - сказал Б.НЕМЦОВ.