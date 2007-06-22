Меркель, Саркози и Адамкус предложили Качиньскому компромисс

Канцлер председательствующей в ЕС Германии Ангела МЕРКЕЛЬ предложила Президенту Польши Леху КАЧИНСКОМУ компромисс относительно порядка подсчета голосов при принятии решений, которые нуждаются в квалифицированном большинстве.

Как сообщил УНИАН источник во французском представительстве при ЕС, соответствующее предложение было сделано сегодня во время встречи А.МЕРКЕЛЬ с Л.КАЧИНСКИМ, Президентом Франции Николя САРКОЗИ и Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

“Сейчас Польша изучает это предложение”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, если это предложение будет приемлемым для Польши, Германия и Франция пообещали приложить усилия для того, чтобы получить согласие всех остальных стран - членов ЕС.

“Н.САРКОЗИ взял на себя личные обязательства в отношении Польши”, - сказал он.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно обязательства взял на себя Н.САРКОЗИ, а также не уточнил детали предложенного компромисса.

Как сообщал УНИАН, вопрос внесения изменений в Соглашению ЕС является главным вопросом повестки дня заседания Совета ЕС (саммита председателей государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН), которое началось 21 июня в Брюсселе.

Польша активно выступает против изменения системы подсчета голосов при принятии решений, которые нуждаются в квалифицированном большинстве, с нынешней Ниццкой системы в систему “двойного большинства”, и предлагает ввести подсчет голосов по принципу “квадратного корня” от количества населения стран-членов, считая этот принцип более справедливым по отношению к средним государствам ЕС. Система “двойного большинства” предусматривает, что решение считается принятым, если за него проголосовали представители 55% стран - членов ЕС и 65% населения, проживающего в ЕС.