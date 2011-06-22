Сенат США разрешил использовать военную силу в Ливии еще год

Сенат США принял резолюцию на использование военной силы в Ливии еще в течение года. Как сообщили представители американских властей, президент страны Барак Обама получил возможность направлять для участия в операции НАТО американских военнослужащих. Двухпартийное соглашение представили Джон Керри и Джон Маккейн, передает Associated Press.

В то же время в документе отмечается, что глава Белого дома получает возможность использовать войска ограниченно и только в поддержку национальных интересов США.