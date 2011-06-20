Экс-президента Туниса осудили на 35 лет
23:21, 20 июня 2011Мир
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За коррупцию и наркотрафик
Суд Туниса приговорил свергнутого президента страны Зина бен Али и его жену Лейлу Трабелси к 35 годам тюрьмы, сообщает Би-би-си.
Их обвиняют в коррупции и покровительстве преступным группировкам, осуществляющим наркотрафик.
Это лишь некоторые из пунктов обвинения, обсуждаемых в суде.
Бен Али и его семья находятся в Саудовской Аравии, поэтому судебные слушания проходят без них.
Ранее новые власти Туниса требовали у Саудовской Аравии экстрадировать бен Али на родину, но официальный Эр-Рияд отказал.
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