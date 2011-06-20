Для московских чиновников построят отдельный город

Бывшие поля аэрации в подмосковных Люберцах могут стать первой территорией, за счет которой будут расширены границы Москвы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на вице-мэра по строительству.

Президент России Дмитрий Медведев в пятницу предложил расширить границы Москвы, создав "столичный федеральный округ", и перенести туда значительную долю государственных учреждений федерального уровня.

На территории в 500 гектаров столичные власти планируют построить до 5 миллионов квадратных метров жилья.

Процесс должен завершиться к концу 2011 года. Переговоры между мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором области Борисом Громовым по этому вопросу начались еще в начале года, подтверждает изданию чиновник областного правительства. "Остались формальности - провести публичные слушания и утвердить новые границы через депутатов Москвы и области",- сказал собеседник газеты. По его словам, передача земель пройдет на безвозмездной основе.

Собянин считает, что в границах Москвы после их расширения должен появиться новый город-спутник, где разместятся госучреждения. По словам мэра столицы, территория, на которой может расположиться новый деловой центр Москвы за пределами столичной кольцевой автодороги (МКАД), будет выбрана в течение двух недель, так как пока готовых решений нет. Мэр Москвы и губернатор Московской области договорились создать рабочую группу по подбору территорий для этого проекта.