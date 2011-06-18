Скорый поезд Прага-Мюнхен столкнулся с пассажирским автобусом

Скорый поезд Прага-Мюнхен в субботу столкнулся на переезде с пассажирским автобусом в Чехии, пострадали два человека, сообщает Чешское информагентство ЧТК.

ЧП произошло на переезде возле населенного пункта Храст. "Автобус въехал на переезд, после чего прямо на переезде у машины неожиданно перестал работать мотор", - сказал агентству очевидец происшествия.

Водитель автобуса попросил всех пассажиров срочно покинуть машину.

Поезд врезался в заднюю часть автобуса и протащил его перед собой около 50 метров.

"Раненому водителю автобуса и женщине, находившейся в железнодорожном экспрессе, оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в региональной Службе На место ЧП по просьбе спасателей выехал специальный кран.