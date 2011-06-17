Каддафи пообещал нанести поражение НАТО
22:29, 17 июня 2011Мир
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Телеобращение было записано по телефону
Ливийское телевидение передало в эфир аудиообращение Муаммара Каддафи, в котором он пообещал нанести поражение силам НАТО, сообщает Би-би-си.
По словам Каддафи, НАТО пытается заставить его покинуть Триполи. Однако, как подчеркнул полковник, он не намерен сдаваться и убежден в поражении альянса.
"Альянс будет побежден. Альянс будет побежден", - Муаммар Каддафи несколько раз повторил эту фразу.
Как сообщило телевидение, речь ливийского лидера была записана в пятницу 17 июня по телефону.
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