США: Каддафи опоздал

Ливийские власти слишком поздно выразили готовность к демократическим переменам. Об этом заявила в четверг представитель Госдепартамента Виктория Налэнд, комментируя итоги визита представителя президента России Михаила Маргелова в Триполи.

Ранее Маргелов сообщил, что Каддафи пойдет на переговоры с повстанцами после прекращения огня, а страна готова к проведению выборов под международным наблюдением при условии завершения военной операции НАТО.

В своем выступлении Налэнд подчеркнула, что Каддафи, половина окружения которого перешла на сторону повстанцев, должен отказаться от власти, передает Радио Свобода.