В Чехии остановился общественный транспорт
08:46, 16 июня 2011Мир
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Общенациональная забастовка
Сегодня в Чехии проводится общенациональная забастовка транспортных профсоюзов, которые протестуют против бюджетных реформ и повышения пенсионного возраста до 65 лет к 2030 году.
Как сообщает радио «Свобода», общественный транспорт не будет работать в течение 24 часов в Праге, Брно, других крупных городах.
Забастовка началась в полночь.
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