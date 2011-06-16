В Чехии остановился общественный транспорт

08:46, 16 июня 2011
Мир
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Общенациональная забастовка

Сегодня в Чехии проводится общенациональная забастовка транспортных профсоюзов, которые протестуют против бюджетных реформ и повышения пенсионного возраста до 65 лет к 2030 году.

Как сообщает радио «Свобода», общественный транспорт не будет работать в течение 24 часов в Праге, Брно, других крупных городах.

Забастовка началась в полночь.

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