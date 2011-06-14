ЕС согласен покрыть убытки аграриев из-за кишечной инфекции

Страны Европейского Союза поддержали предложение Еврокомиссии покрыть 50% убытков аграриев, пострадавших в связи со вспышкой опасной кишечной инфекции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Предполагается, что на покрытие убытков будет направлено 210 млн. евро из бюджета ЕС.

Вместе с тем окончательные цифры станут известны 22 июля - к этому времени страны-члены ЕС должны подтвердить объемы убытков, подлежащих компенсации.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предложила компенсировать 50% убытков, понесенных аграриями, 8 июня.

Возмещение убытков будет осуществляться фермерам, производящим огурцы, помидоры, салат, кабачки и перец.

Тем временем в Германии число жертв кишечной инфекции уже выросло до 37 человек.

Сначала предполагалось, что переносчиком опасных бактерий являются салатные огурцы из Испании, но это предположение не подтвердилось. Затем специалисты заявили, что источником инфекции могла стать ферма в Нижней Саксонии, которая поставляет на рынки страны пророщенную сою и другие злаки, используемые для приготовления салатов и вторых блюд.

Инфекцию вызвала так называемая энтерогеморрагическая бактерия Escherichia coli (кишечная палочка). Бактерия E.coli часто присутствует в кишечнике людей и теплокровных животных. Большинство ее штаммов безвредны, но некоторые штаммы, такие, как энтерогеморрагическая кишечная палочка (EHEC), могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения.