Теракты в Пакистне: 70 погибших, больше 100 раненых
12:09, 12 июня 2011Мир
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Взрывы произошли возле жилого здания
Число погибших в результате сегодняшнего двойного теракта в пакистанском городе Пешавар возросло до 70 человек, 104 получили ранения.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пакистанскую полицию.
По уточненным данным, взрывы произошли возле жилого здания, в котором также расположены несколько редакций газет. По версии полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Как сообщил министр информации провинции Хайбер- Пахтунхва Миан Ифтихар ХУССЕЙН, число жертв может возрасти, "так как многие раненые находятся в критическом состоянии".
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