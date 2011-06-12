Теракты в Пакистне: 70 погибших, больше 100 раненых

Число погибших в результате сегодняшнего двойного теракта в пакистанском городе Пешавар возросло до 70 человек, 104 получили ранения.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пакистанскую полицию.

По уточненным данным, взрывы произошли возле жилого здания, в котором также расположены несколько редакций газет. По версии полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщил министр информации провинции Хайбер- Пахтунхва Миан Ифтихар ХУССЕЙН, число жертв может возрасти, "так как многие раненые находятся в критическом состоянии".