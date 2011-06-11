Турция предложила Каддафи гарантии в обмен на отъезд из Ливии

Турция предложила ливийскому лидеру Муаммару Каддафи гарантии в обмен на его отъезд из страны, передает AFP. Об этом рассказал в пятницу турецкий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, у Каддафи нет иного выбора, как покинуть Ливию. "Мы сказали ему, что мы поможем отправить его туда, куда он пожелает, - цитирует Лента.ру. - В зависимости от ответа, который он даст, мы обсудим этот вопрос с нашими союзниками (по НАТО), однако, к сожалению, никакого ответа мы от него пока не получили".

Эрдоган не уточнил, какого рода гарантии были предложены Каддафи.