Суд Мюнхена отказал Испании в выдаче Ивана Демьянюка

Мюнхенский суд отклонил запрос Мадрида на выдачу Испании уроженца Украины Ивана Демьянюка, признанного виновным в причастности к убийству 27,9 тыс. евреев в лагере Собибор, передает Associated Press.

Как пояснила пресс-секретарь суда Маргарете Нетцель, Испания не ответила на два запроса относительно информации о времени и обстоятельствах смерти ее граждан. "На основании этого судебные органы Германии не видят прямых доказательств причастности И.Демьянюка к гибели испанских узников", - подчеркнула она.

В январе 2011 г. судебный следователь Национальной судебной палаты Испании Исмаэль Морено направил в Германию запрос на выдачу И.Демьянюка. По данным испанских судебных органов, он может быть причастен к смерти 60 испанцев - узников концлагеря Флоссенбург.

В мае, напоминает РосБизнесКонсалтинг, И.Демьянюка, приговоренного к пяти годам лишения свободы, перевезли из тюрьмы в дом престарелых. Это произошло согласно решению суда об освобождении его под залог на период рассмотрения апелляции. Вынесение окончательного приговора отложено до рассмотрения его апелляции. Главный судья Ральф Альт сообщил, что вердикт по делу И.Демьянюка будет оглашен не ранее чем через шесть месяцев.

Он также добавил, что решение освободить обвиняемого вполне оправданно. И.Демьянюк был экстрадирован в Германию из США в марте 2009 г., он не имеет гражданства и не может сбежать из страны, подчеркнул Р.Альт.