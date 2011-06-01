Президент Сирии объявил амнистию всем

Президент Сирии Башар Асад объявил о всеобщей амнистии в стране. Амнистия коснется членов всех политических движений и партий, в том числе радикального движения "Братья мусульмане", передают мировые СМИ со ссылкой на сирийское гостелевидение.

Между тем, представители сирийской оппозиции считают решение Б.Асада о всеобщей амнистии недостаточным и запоздалым, сообщает телеканал Euronews.

Группа оппозиционных активистов из Сирии заявила на заседании в турецком городе Анталья, что одной амнистии недостаточно ("Амнистии мы требовали несколько лет назад"), и что они по-прежнему будут добиваться свержения режима и привлечения преступников к ответу: по данным правозащитников, за последние два месяца убиты более тысячи человек, около десяти тысяч были арестованы.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня заявила, что президент Сирии Башар Асад не предпринимает серьезных шагов для осуществления политических реформ в стране, из-за чего сирийское правительство день ото дня становится "все менее надежным".