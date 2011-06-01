МИД Италии: с режимом Каддафи покончено

С режимом Муаммара Каддафи покончено, заявил глава МИД Италии Франко Фраттини во время визита в город Бенгази, оплот ливийских повстанцев.

По словам Фраттини, Каддафи должен оставить власть и покинуть страну.

"Его сподвижники покидают его, у него нет международной поддержки, лидеры "Большой восьмерки" отвернулись от него", - цитирует министра Би-би-си.

Министр открыл в Бенгази итальянское консульство, которое не работало с 2006 года, пообещав противникам Муамара Каддафи топливо и финансирование, сообщают местные СМИ.

В ходе своего визита глава внешнеполитического ведомства Италии встретился с председателем переходного Национального совета Мустафой Абдель Джалилем. Глава МИД Италии подписал также меморандум, который предусматривает обеспечение новых властей топливом и денежными средствами в крупном размере. Однако точная сумма помощи не уточняется, отмечают итальянские СМИ.