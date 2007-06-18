Военные учения Gintarine viltis 2007 начинаются в Литве

Восьмые военные учения Gintarine viltis 2007 ("Янтарная надежда") начинаются в понедельник в Клайпеде, сообщила пресс-служба литовского министерства охраны края (обороны).

В маневрах примут участие подразделения из 11 стран НАТО и сотрудничающих с ней в рамках программы "Партнерство во имя мира" стран. Россия, Белоруссия, Молдавия и Украина на них будут представлены в качестве наблюдателей.

Важнейшей задачей учений является отработка взаимодействия подразделений разных стран. Подразделения будут разделены на три многонациональных батальона, руководимых представителями Литвы, Финляндии и Великобритании. Отмечается, что впервые сценарии учений подготовлены с учетом развития международных операций в Афганистане и Ираке.

В этом году также впервые будут взаимодействовать все виды войск - сухопутные, воздушные и морские. Это резко повышает их сложность, говорится в сообщении министерства.

Учения продлятся две недели.

В нынешних учениях наиболее многочисленно будут представлены силы Литвы (около 1,2 тысячи военных и гражданских лиц), Финляндии (около 300), Великобритании (165), Латвии (около 120) и Польши (около 60).

Учения серии Gintarine viltis проводятся с 1995 года, причем с 1997 - раз в два года. Участниками первых были Литва, Польша и Дания, а на пятых учениях в 2001 году - уже около 2,8 тысячи человек из 14 государств. До сих пор учения проводились на Гайжунском полигоне близ Рукле, и на Клайпедском военном полигоне проходят впервые.