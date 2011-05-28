Обама: Польша будет включена в систему ПРО

Соединены Штаты Америки планируют включить Польшу в систему противоракетной обороны, которая в настоящее время создается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Варшаве в субботу заявил Президент США Барак ОБАМА.

«Польша будет принимать участие в проекте противоракетной обороны. Хотим в этом регионе создать безопасную среду, что будет также выгодно для США», - отметил он.

Б.ОБАМА подчеркнул, что созданный после Второй мировой войны Североатлантический Альянс, в который Польша вступила в 1999 году, одинаково эффективно будет защищать государства, входящие в объединение.

«Нет чего-то такого, как новый или старый член НАТО. Каждый имеет такие же права и обязанности», - отметил американский президент.

Глава польского правительства Дональд ТУСК назвал важным для безопасности Польши размещение на территории страны «небольшого количества» американских военных.

«У меня такое ощущение, что вместе с США работаем во благо польской безопасности», - сказал Д.ТУСК.

«Благодаря нашему политическому сотрудничеству никогда не будет необходимости в той части региона использовать оружие», - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, Б.ОБАМА прибыл в Польшу со своим первым президентским визитом 27 мая, где принял участие в саммите президентов Центральной Европы. Сегодня он провел встречи с представителями польских властей и оппозиции.

Справка УНИАН. Б.ОБАМА в 2009 роке отказался от планов своего предшественника разместить элементы стационарной системы противоракетной обороны в Польше.

Американские власти заявила о намерении создать вместо стационарной системы ПРО, элементы которой должны были быть в Польше и Чехии, на мобильную.

В канун визита представители польского руководства сообщили, что Б.ОБАМА может объявить во время своего визита о размещении в Польше американских самолетов F-16 и Hercules130.