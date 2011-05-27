В России запретили египетскую картошку
23:33, 27 мая 2011Мир
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Сообщение Россельхознадзора
Россия с 3 июня запрещает импорт картофеля из Египта из-за неоднократных нарушений требований к его качеству, говорится в сообщении Россельхознадзора.
По данным службы, при досмотре с января 2011 года по настоящее время в 24 случаях выявлялся возбудитель карантинного для России объекта - бурой гнили картофеля.
При этом продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами Центральной администрации карантина растений Египта, гарантировавшими ее соответствие российским фитосанитарным требованиям, подчеркивается в сообщении.
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