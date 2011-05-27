Власти Барселоны пытались освободить площадь для футбольных болельщиков
В результате - более 100 пострадавших
Согласно официальным данным, 121 человек пострадал в результате столкновений между полицейскими и протестующими против высокого уровня безработицы и других экономических проблем, сообщает Би-би-си.
Столкновения произошли, когда силы правопорядка попытались демонтировать временный лагерь, разбитый участниками акции протеста.
По словам представителя регионального министерства внутренних дел, пострадали 84 участника акции протеста; в столкновениях получили ранения 37 полицейских.
Официальные лица говорят, что хотели освободить площадь для футбольных болельщиков, которые должны собраться там перед финальным матчем Лиги чемпионов по футболу. В субботу в финале сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".