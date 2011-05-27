Лидеры G8 договорились выделить 40 млрд. долларов арабским странам

Лидеры стран "Большой восьмерки" договорились выделить 40 млрд. долларов арабским странам, готовым провести демократические реформы.

Об этом заявил Президент Франции Николя САРКОЗИ, выступая на закрытии саммита "Большой восьмерки", проходившего во французском городе Довиль, передает Радио «Свобода».

В принятом в Довиле коммюнике лидеры "Большой восьмерки" единодушно осудили режим ливийского лидера Муамара КАДДАФИ и действия властей Сирии, применяющих силу против мирных демонстрантов.