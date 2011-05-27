Лукашенко пригрозил правительству и Нацбанку отставкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил возможности отставки правительства и Национального банка в том случае, если они не обеспечат динамику в стабилизации процессов на валютном и потребительском рынках.

Лукашенко поручил правительству, губернаторам, министрам обеспечить "полный ассортимент товаров в торговых сетях".

Ранее Национальный банк страны девальвировал белорусский рубль на 56%, что вызвало ажиотаж в обменных пунктах валюты и магазинах.