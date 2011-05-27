Медведев: в руководстве МВФ есть определенный евроцентризм

Президент России Дмитрий Медведев считает, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны быть лучше представлены в руководстве Международного валютного фонда, сообщила журналистам пресс-секретарь.

"В руководстве фонда, по мнению президента, есть определенный евроцентризм; страны БРИКС должны быть шире представлены там, поскольку БРИКС - это большая часть мировой экономики", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе первого дня саммита G8 кандидатура министра финансов Франции Кристин Лагард на пост руководителя МВФ, пресс-секретарь отметила, что "так или иначе эта тема затрагивалась во всех встречах, и все участники отмечают высокий профессионализм К.Лагард".