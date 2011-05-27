Что произошло в Тбилиси?

Президент Грузии Михаил Саакашвили охарактеризовал действия оппозиции, пытавшейся сорвать военный парад накануне Дня независимости страны, как реализацию "сценария, запланированного в России".

Грузия 26 мая отмечает 20-летний юбилей со дня провозглашения независимости, в стране проходят запланированные торжественные мероприятия. В частности, в Тбилиси состоялся военный парад с участием личного состава Вооруженных сил Грузии.

Однако в этом году военный парад в Тбилиси находился под угрозой срыва - в ночь перед его проведением оппозиционное "Народное собрание" переместило акцию от здания общественного телевидения, где митинговало пять дней, на проспект Руставели, заняло территорию перед зданием парламента и блокировало трибуну, с которой парад должен был принимать президент страны. Лидер "Народного собрания" Нино Бурджанадзе заявляла, что "не даст властям спокойно провести парад".

Сразу после полуночи, когда истек согласованный с мэрией срок проведения акции, отряды спецназа вытеснили митингующих, всего около тысячи человек, с проспекта Руставели.

В ходе разгона акции были многочисленные задержания, по данным МВД, обвинения предъявлены до 90 человек. Погибли два человека, в том числе один полицейский. В больницах остаются 37 человек, в том числе восемь полицейских.

По словам Саакашвили, "военный парад, вчерашний ответ полиции и консолиция общества стали ответом на этот план ФСБ". Грузии "нужна активная нормальная оппозиция, которая из-за своих амбиций не будет поступаться интересами страны... нормальные правила игры и ...здоровые политические дебаты", - сказал президент.

Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе - в ответ на требование представителя МИД России провести международное расследование - заявил, что "несанкционированный митинг в Тбилиси перерос в факт нарушения правопорядка, и правоохранительные органы страны действовали совершенно адекватно". А заявления российского МИД выражает "разочарование Кремля тем, что там (в Москве) задуманная, профинансированная и организованная провокация, которая должна была произойти в Грузии, не произошла".

Об озабоченности ростом политической напряженности в Грузии заявила в четверг Европейская Комиссия. В связи с разгоном полицией митинга в Тбилиси Евросоюз призывает не применять силу в политических целях.

"Мы понимаем необходимость поддержания порядка, но вместе с тем напоминаем грузинским властям, что он не должен обеспечиваться непропорциональными мерами. Еврокомиссия настаивает, чтобы грузинское правительство расследовало все заявления о насилии со стороны полиции", - заявила официальный представитель Европейской Комиссии Наташа Батлер. Действия спецназа против участников митинга она расценила как жестокие.

Умеренная оппозиция Грузии заявила о бесперспективности борьбы с режимом Саакашвили. Партии так называемой оппозиционной "восьмерки" убеждены, что демократическое будущее Грузии должно обеспечиваться путем справедливых выборов, и его нужно спасать как от сегодняшних властей, так и от революционных потрясений.