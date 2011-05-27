Обама: Япония теперь будет сильнее, чем когда-либо

Япония теперь будет "сильнее, чем когда-либо" после разрушительного землетрясения и цунами, а также ситуации на атомных электростанциях страны. Такое мнение выразил президент США Барак Обама в ходе встречи с премьер-министром Японии Наото Каном на саммите G-8, проходящем во Франции. Он отметил, что японский народ нашел силы, чтобы противостоять трагедии, передает Associated Press.

В свою очередь Н.Кан поблагодарил главу Белого дома за помощь в сложившейся обстановке.

Это первая встреча двух лидеров после мартовских событий, замечает РосБизнесКонсалтинг.