10 миллионов евро за поимку Младича не достанутся никому

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, арестованный в четверг в Сербии, был найден в результате регулярных следственно-розыскных мероприятий, поэтому обещанная за сведения о нем награда в 10 миллионов евро никому выплачена не будет, сообщил представитель правительства страны Слободан Хомен.

"Поймавшие Младича только выполняли свою работу в соответствии с конституцией и законом", - цитирует РИА "Новости".

Власти Сербии в октябре 2010 года увеличили награду за информацию о местонахождении Младича с пяти до десяти миллионов евро.

Об аресте Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в совершении военных преступлений, объявил в четверг президент Сербии Борис Тадич.