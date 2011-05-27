10 миллионов евро за поимку Младича не достанутся никому
00:00, 27 мая 2011Мир
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Разъясняет правительство Сербии
|Ратко Младич
"Поймавшие Младича только выполняли свою работу в соответствии с конституцией и законом", - цитирует РИА "Новости".
Власти Сербии в октябре 2010 года увеличили награду за информацию о местонахождении Младича с пяти до десяти миллионов евро.
Об аресте Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в совершении военных преступлений, объявил в четверг президент Сербии Борис Тадич.
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