Калифорнийский проповедник назвал новую дату гибели человечества

Калифорнийский проповедник, предрекавший конец света 21 мая, заявил, что допустил очередную ошибку, и назвал новую дату гибели человечества - 21 октября.

На этот раз ошибки быть не должно, пообещал 89-летний Хэролд (Гарольд) КЭМПИНГ, сделавший в понедельник заявление в штаб- квартире христианской радиостанции «Фэмили рэдио» в Окленде (штат Калифорния), сообщает “Газета.ру”.

Данная радиостанция передавала обращения Х.КЭМПИНГА в прямом эфире и израсходовала миллионы долларов на размещение щитов и наклеек с его пророчеством.

Х.КЭМПИНГ, бывший инженер, утверждал, что катаклизмы, завершающиеся поглощением Земли огненным шаром, должны были начаться в шесть вечера в каждом часовом поясе. По его словам, рай уготован 200 млн. человек, а неизбежная гибель - 6,5 млрд. жителей планеты.

Американский проповедник признается в промахе второй раз. В 1992 году он предсказывал, что апокалипсис случится 15 сентября 1994 года. Когда этого не произошло, Х.КЭМПИНГ заявил, что виной всему - ошибка в вычислениях при нумерологическом толковании Библии.