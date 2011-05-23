Россия в огне: площадь природных пожаров превысила показатель 2010 года

Площадь природных пожаров, бушующих на территории России, превысила показатель аналогичного периода 2010 года почти в два раза и составляет сейчас более 100 тыс. гектаров.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

"Всего с начала пожароопасного периода 2011 года на территории России возникло 8,56 тыс. очагов природных пожаров (в 2010 году - 8,83 тыс.) на общей площади 296,45 тыс. гектаров (в прошлом году - 149,97 тыс. гектаров, увеличение в 1,9 раза)", - говорится в сообщении.