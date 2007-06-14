Саакашвили направит грузинских военных в Афганистан

Грузинские военнослужащие примут участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане. Политическое решение на этот счет уже принято, и в настоящее время руководство грузинского министерства обороны находится в Брюсселе, где проходят консультации с первыми лицами Североатлантического альянса.

"Мы готовы отправить туда специальное подразделение, причем в тот сектор, который НАТО сочтет нужным и который важен для альянса", - заявил в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" заместитель министра обороны Грузии Бату Кутелия.

"У грузинской стороны, в отличие от многих государств - членов НАТО, нет никаких предварительных условий, связанных с местом пребывания ее военных", - сказал представитель Минобороны.

По предварительной информации, местом дислокации грузинских военнослужащих в Афганистане будет так называемый "французский сектор". Количество грузинских военнослужащих, которые отправятся в Афганистан, пока не уточняется.

Грузия уже довольно давно стремится вступить в НАТО и принимает для этого всевозможные меры. Так, например, Тбилиси увеличит финансирование министерства обороны почти в два раза в нынешнем году, с тем чтобы грузинская армия соответствовала стандартам НАТО.

Некоторые политики, в частности президент Польши Лех Качиньский, считают, что в 2008г. Грузия может стать кандидатом на вступление в альянс. "В 2008г. на саммите НАТО, который ориентировочно состоится в апреле в Лиссабоне, Грузия, как предполагается, может перейти к программе MAP по вступлению в НАТО", - заявил Л.Качиньский журналистам после встречи в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили в апреле с.г.

РБК