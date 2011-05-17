НАТО разгадало план Каддафи

Корабли НАТО в Ливии перехватили возле порта Мисураты катер со взрывчаткой, сообщает Reuters. Командование полагает, что с помощью заминированного катера силы Муаммара Каддафи намеревались уничтожать суда, направляющиеся в порт.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на заявление НАТО, в понедельник корабли альянса заметили в море два катера, направлявшихся в сторону порта Мисураты. При приближении кораблей один из катеров ушел, второй был покинут командой, и его удалось проверить.

На борту было обнаружено около тонны взрывчатых веществ и два манекена. Военные заключили, что катер предполагалось взорвать при приближении кораблей или судов. Заминированное плавстредство было уничтожено огнем из корабельных орудий.

Ранее сообщалось, что силы Каддафи сбрасывали в акватории порта Мисураты противокорабельные мины. Тем не менее, в коммюнике альянса отмечается, что инцидент 16 мая стал первым свидетельством наличия у ливийского режима планов поставить под угрозу судоходство с использованием западни.

Как отмечает Reuters, в рамках операции по поддержке введенного ООН оружейного эмбарго Ливии Средиземное море патрулируют 20 кораблей НАТО.