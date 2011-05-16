МВФ обсудит арест своего руководителя

Исполнительный совет Международного валютного фонда проведет неофициальное экстренное заседание в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода.

В центре внимания - ситуация, связанная с арестом главы МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальных домогательствах.

Ранее в понедельник районный судья в Нью-Йорке отказался освободить главу МВФ под залог на время расследования. Сторона обвинения заявила, что французский гражданин Доминик Стросс-Кан может скрыться от следствия, улетев во Францию, которая не имеет с США соглашения об обязательной экстрадиции.