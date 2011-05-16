Лукашенко вывел свои деньги в украинские банки?

В Европейском Союзе готовят список экономических санкций против белорусского режима.

Об этом пишет сегодня Интернет-издание «EUobserver», ссылаясь на ряд неназванных европейских дипломатов.

По данным издания, ограничительные санкции могут, в частности, коснуться, государственных компаний «Белнефтехим», «Белтехэкспорт» и «Беларуськалий».

При этом дипломаты понимают, что санкции, скорее всего, не повлияют существенно на личные сбережения Президента Алекандра ЛУКАШЕНКО, которые тот вывел в российские и украинские банки, вложил в недвижимость и положил на оффшорные счета в России и в одной из стран-членов ЕС.

«Чтобы обнаружить эти счета, необходима серьезная спецоперация, но ни одна страна-член не хочет сейчас тратить ресурсы на эту задачу», - заявил изданию европейский дипломат.

По данным издания, новый список санкций может быть готов до 23 мая, когда в Брюсселе состоится заседание Совета иностранных дел Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 31 января этого года Совет иностранных дел ЕС ввел ограничительные санкции против 157 чиновников Беларуси, ответственных за жестокий разгон демонстрантов после президентских выборов 19 декабря 2010 года.

21 марта этого года список чиновников был расширен до 175 человек. Меры предусматривали запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около тысячи человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в президенты.