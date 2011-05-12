Глава МИД Польши прибыл в Ливию поддержать повстанцев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в столицу ливийской оппозиции - город Бенгази, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Как говорится в сообщении польского МИД, цель визита - "выражение политической поддержки для будущего Ливии". В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что визит министра согласован с руководством ЕС и НАТО.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои повстанцев с силами Муаммара Каддафи за Мисурату. Как передает Би-би-си, сегодня повстанцам удалось захватить аэропорт этого города.