Глава МИД Польши прибыл в Ливию поддержать повстанцев
01:11, 12 мая 2011Мир
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Визит согласован с ЕС и НАТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в столицу ливийской оппозиции - город Бенгази, сообщает РосБизнесКонсалтинг.
Как говорится в сообщении польского МИД, цель визита - "выражение политической поддержки для будущего Ливии". В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что визит министра согласован с руководством ЕС и НАТО.
В настоящее время продолжаются ожесточенные бои повстанцев с силами Муаммара Каддафи за Мисурату. Как передает Би-би-си, сегодня повстанцам удалось захватить аэропорт этого города.
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