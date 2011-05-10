Евросоюз вводит санкции против Сирии

10 мая официально вступают в силу санкции Евросоюза против Сирии, сообщает Радио Свобода.

Вводится эмбарго на поставки оружия в Сирию, а также вступает в силу запрет на посещение стран ЕС тринадцатью сирийскими официальными лицами.

В Европейском Союзе считают, что правительство Сирии является ответственным за жестокие репрессии против граждан страны, участвовавших в манифестациях протеста.

По данным правозащитников, более шестисот человек были убиты в Сирии за последние два месяца в результате столкновений манифестантов с полицией и армией.

Сообщается также, что в понедельник сирийскими силами безопасности арестованы сотни граждан. В западных пригородах Дамаска была слышна стрельба, погибли три человека.